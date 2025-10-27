Чистая прибыль Х5 по МСФО в III квартале упала почти на 20%

Показатель составил 28,259 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль российской продуктовой розничной компании Х5, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", по МСФО в III квартале 2025 года снизилась на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,259 млрд руб., говорится в отчете компании.

По итогам января - сентября показатель упал на 19,3% в годовом выражении - до 76,403 млрд рублей.

EBITDA в III квартале снизилась на 0,6% - до 71,708 млрд рублей, за 9 месяцев - на 2,2%, 194,462 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в III квартале вырос на 1,6% - до 74,151 млрд рубля, за 9 месяцев - на 1%, до 204,220 млрд рублей.

На 30 сентября 2025 года под управлением X5 находились 29 011 магазинов (24 990 "Пятерочек", 998 "Перекрестков", 2 909 "Чижиков"), а также 80 распределительных центров и 7 210 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.