Организатор работы билетных касс подал иск на 7,6 млн рублей к Филиппу Киркорову

Дата заседания не назначена

Филипп Киркоров © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября./ТАСС/. Компания - организатор работы билетных касс подала иск на сумму порядка 7,6 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы, в который поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск ООО "Культурная служба" к Киркорову Ф. Б. Истец требует с ответчика более 7,6 млн рублей", - сказали в суде. Более подробной информации там не предоставили. Дата заседания пока не назначена.

"Культурная служба" зарегистрирована 04.02.2010 по адресу: Москва, муниципальный округ Таганский, ул. Марксистская, д. 4. Основным видом деятельности организации, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс. Выручка компании по итогам 2024 года составила 2,7 млрд рублей, что на 19,4% меньше, чем годом ранее.