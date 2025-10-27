Долги россиян по налогам с 1 ноября смогут списывать без суда

Нововведения касаются долгов, которые не оспаривают

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц вступает в силу с 1 ноября, сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"С 1 ноября 2025 года вступают в силу изменения Налогового кодекса РФ, внесенные федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, предусматривающие внесудебный порядок взыскания с физических лиц. Данный порядок изменяет взыскание налоговой задолженности физических лиц: если ранее (до 1 ноября 2025 года) задолженность с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке на основании судебного приказа, или решения суда при несогласии налогоплательщика со взысканием на основании судебного приказа, то с 1 ноября 2025 года задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия и несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой", - говорится в сообщении.

Сумма взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Соответствующее решение должно быть принято налоговым органом в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности.

Отмечается, что нововведения касаются долгов, в отношении которых отсутствует спор, в следующих случаях: по налогам, которые граждане сами добровольно исчисляют и указывают в декларациях или при применении режима "Налог на профессиональный доход", по налогам, которые начисляет налоговый орган (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, неудержанный работодателем, и с доходов по вкладам), по налогам, доначисленным в ходе камеральных проверок. Новый порядок будет применяться лишь при отсутствии спора с налоговым органом.

При этом для включения судебного порядка, если налогоплательщик будет не согласен с суммой начисления, сможет, получив уведомление - направить заявление о перерасчете сумм исчисленного налога. А получив решение по проверке - подать апелляционную жалобу на решение, и в течение 30 дней, после получения отрицательного решения налогового органа по его заявлению о перерасчете или жалобе, заявить возражения. В этом случае долг будет взыскиваться на основании решения суда. "Если налогоплательщик не заявит о своем возражении и не погасит обязательства перед бюджетом, в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности будет вынесено решение о взыскании долга. По истечении семи дней будет выставлено инкассовое поручение налогового органа банку на перечисление суммы задолженности. Деньги спишутся с банковских счетов налогоплательщика. Если средств будет недостаточно, то будут приостановлены операции по имеющимся у должника счетам", - говорится на сайте ФНС.