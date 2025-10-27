В Петербурге представили многофункциональную машину-амфибию

Серийное производство начнется в 2027 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Импортозамещающую самоходную машину-амфибию представили на площадке Кингисеппского машиностроительного завода (входит в ОСК) в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодняшний момент на создание прототипа и создание комплекта конструкторской документации ушло порядка 40 млн рублей. Еще какую-то сумму нам, безусловно, придется добавить и на доработки механической части, и на проведение испытаний", - рассказал генеральный директор КМЗ Анатолий Русин. Он отметил, что серийное производство начнется в 2027 году.

Многофункциональная машина-амфибия нужна для работ в местах, которые обычно недоступны для людей или тяжелых сухопутных машин. Она позволяет выполнять различные задачи на суше, воде, а также на границе воды и суши. Заказчиком выступил крупнейший оператор по вывозу мусора и поисково-спасательная служба МЧС Петербурга. Сейчас для этих задач используется шведская техника, которая уже не поставляется в Россию. "Один из функциональных заказчиков - это МЧС, который поддержал этот проект. Это первый опытный образец", - отметил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

В декабре 2024 года предприятие получило субсидию на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на разработку и изготовление опытного образца самоходной амфибийной машины на сумму почти 20 млн рублей. В течение 2025 года конструкторами была разработана конструкторская и технологическая документация, по которой был изготовлен испытательный образец самоходной амфибийной машины. В частности, одним из требований было обеспечение проходимости в условиях талого льда, быстроходность и устойчивость на воде и ледяном покрове.

Гидравлическая ледорезная установка имеет широкий спектр применения за счет возможности оперативного переключения гусеничного движителя на вспомогательные навесные винтовые двигатели: для вскрытия ледяного покрова водоемов, прорезания щелеобразных сквозных каналов, установки боновых заграждений и нефтесборщиков, проведения противопаводковых мероприятий, предотвращения кислородного голодания водной фауны. К основным преимуществам можно отнести высокую скорость реза и безопасность работы на льду. Конструкция ледореза и вес машины позволяют выпиливать фрагменты льда и заводить их под край ледяного покрова, получая майны различного размера.

После становления ледяного покрова на Неве будут проведены испытания с участием специалистов МЧС. В будущем машина будет укомплектована также оборудованием для очистки водоемов от нефтепродуктов, камышекосилкой и граблями.