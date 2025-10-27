Politico: в Швеции вышло руководство для компаний по подготовке к кризисам

Документ призван помочь бизнесу "противостоять современным угрозам, от кибератак до гибридных войн", отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции (MSB) представило первое в истории страны руководство по подготовке к чрезвычайным ситуациям для предприятий. Об этом говорится в публикации европейского издания Politico.

Как отмечается, документ призван помочь бизнесу "противостоять современным угрозам, от кибератак до гибридных войн". В публикации говорится, что инициатива стала ответом на растущие геополитические риски. Согласно данным страхового брокера Willis Towers Watson, убытки международных компаний от политических рисков в 2023 году достигли рекордного уровня с начала наблюдений.

Ранее в Швеции существовала лишь брошюра "Если наступит кризис или война" для домохозяйств, выпущенная в 2018 году на основе более старого материала. Предыдущая версия инструкции распространялась в стране во время Второй мировой войны, в 1980-е годы практика ее подготовки была прекращена.

Осенью 2024 года власти Финляндии и Швеции обновили инструкции для населения на случай различных чрезвычайных ситуаций, кризисов и войны. В инструкциях описывается готовность к различным ситуациям: длительным отключениям электроэнергии, перебоям с водоснабжением, перебоям в телекоммуникациях, экстремальным погодным явлениям, крупным авариям и долгосрочным кризисам, таким как пандемия или военный конфликт. В наставлении говорится, как жители страны должны вести себя в случае начала кризиса, какие запасы продуктов и других нужных вещей необходимо заранее подготовить, чтобы прожить неделю без посторонней помощи.