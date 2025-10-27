Оверчук обсудил с премьером Малайзии энергетическое сотрудничество

Стороны также затронули тему торговых и двусторонних отношений

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом сотрудничество двух стран в торговой и энергетической сферах.

"Мы только что поговорили с премьер-министром Малайзии Ибрагимом. Мы обсудили двусторонние отношения, торговые отношения, сотрудничество в энергетическом секторе", - заявил журналистам Оверчук.

Вице-премьер отметил хороший уровень торговли между двумя странами в 2025 году. Он добавил, что на встрече с премьером Малайзии были представлены различные инициативы двух стран, а также обсуждалось развитие цепочки поставок между Югом и Севером Евразии.