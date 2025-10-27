Путин подписал закон о соглашении с КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратифицикации соглашения между правительствами РФ и Китайской Народной Республики (КНР) о поощрении и взаимной защите инвестиций. Документ подписан в Москве 8 мая 2025 года в целях активизации взаимного сотрудничества на основе равенства и взаимной выгоды.

В соглашении внесены уточнения в определения терминов "инвестор" и "инвестиция", а также в положения о сфере применения соглашения, направленные на ограничение возможности иностранных инвесторов предъявлять необоснованные иски в международный арбитраж о компенсации ущерба против РФ.

С учетом арбитражной практики в соглашении теперь прямо предусмотрено, что такие виды имущественных ценностей, как права требования по денежным средствам, возникающие исключительно из коммерческих договоров на продажу или аренду товаров или услуг или в результате предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, не могут быть признаны инвестицией в понимании соглашения. В положения, обеспечивающие защиту интересов инвесторов в случае экспроприации, национализации или других мер, имеющих аналогичный эффект, внесены уточнения, направленные на ограничение расширительного толкования арбитражами того, какие меры могут быть признаны экспроприацией, дающей инвесторам право на компенсацию.

Соглашением предусмотрен четкий перечень мер, которые не относятся к экспроприации, среди которых в том числе выдача принудительных лицензий в отношении объектов интеллектуальной собственности, меры, принятые РФ или КНР для преодоления финансового или экономического кризиса, связанные с мораторием на выплату госдолга, временной приостановкой выплаты процентов или переговорами с инвесторами о реструктуризации долга. Процедура разрешения споров между инвесторами двух стран уточнена для повышения ее предсказуемости и удобства как для инвестора, так и для государства. Кроме того, введен ряд ограничений для исков (в том числе введен срок исковой давности), установлены требования к содержанию запросов о проведении консультаций и о передаче спора на арбитражное рассмотрение.

Предусмотрена возможность двух стран договориться о толковании положений соглашения, которое будет обязательным в том числе для арбитражного трибунала. В документ добавлены нормы, направленные на упрощение процедур осуществления инвестиций с целью формирования стабильных, предсказуемых и прозрачных условий инвестиционной деятельности. В части применения мер, связанных с разрешительными процедурами для осуществления инвестиций, предусмотрено обязательство обеспечивать, чтобы такие процедуры заранее доводились до общего сведения и чрезмерно не усложняли или не замедляли инвестиционную деятельность. Кроме того, соглашение регулирует вопросы рассмотрения компетентными органами заявлений на выдачу разрешений для осуществления инвестиций.