Депутат Рады Дубинский прогнозирует девальвацию до 50 гривен за доллар

По словам парламентария, дыра в бюджете до конца 2025 года приближается к 400 млрд гривен

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уровень украинской национальной валюты продолжит снижаться и может с сегодняшних 41,9 достичь 50 гривен за доллар. Такое мнение высказал оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Всем уже очевидна девальвация гривны, которую "опускают" для максимизации объемов конвертации валютной помощи. Пока этот процесс измеряется 1 гривной за октябрь. Но дальше может пойти быстрее: дыра в бюджете до конца года приближается к 400 млрд гривен", - написал он.

По словам депутата, Киев надеялся закрыть эту дыру доходами с замороженных российских активов. "Однако этого разрешения со стороны ЕС и G7 - нет. Остаются $8 млрд кредитной линии МВФ, которые уже учтены в бюджете следующего года (это расширит и так катастрофический дефицит в 2026 году), которые можно получить в этом. Отсюда и примерная оценка девальвации - если с $8 млрд надо получить 400 млрд гривен, то курс будет не ниже 50 гривен за доллар", - заключил Дубинский.