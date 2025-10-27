Оверчук призвал выстраивать новые цепочки поставок в современном мире

В этом контексте зампред правительства РФ выразил уверенность, что экономический центр мира "сдвинулся с Запада на Восток"

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Вызовы современности диктуют участникам международной торговли необходимость выстраивания новых цепочек поставок, чтобы создавать лучшие конкурентные условия для развития. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Те вызовы, которые диктует современность, они связаны и с вопросами введения завышенных тарифов, различных тарифных барьеров, которые часто имеют своей целью сдержать развития отдельных стран, замедлить развитие экономик. И все это на себе чувствуют. Необходимо выстраивать новые цепочки поставок. Необходимо создавать лучшие конкурентные условия для развития наших экономик", - сказал зампред правительства РФ.

В этом контексте он выразил уверенность, что экономический центр мира "сдвинулся с Запада на Восток". "И именно на Юго-Восток. Юго-Восточная Азия - это один из наиболее динамично развивающихся регионов планеты. В прошлом году здесь рост превысил 4%, в России рост тоже 4%, - продолжил Оверчук. - И Россия, и страны Евразийского экономического союза, и страны региона Северной Евразии, мы, конечно, смотрим на то, чтобы плотнее работать со странами Юго-Восточной Азии".

В подтверждение он привел данные, согласно которым в 2024 году объем торговли РФ со странами АСЕАН составил $23 млрд. "Мы отмечаем рост 16% в сравнении с 2023 годом. И это очень важный посыл", - констатировал вице-премьер России.