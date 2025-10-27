Стоимость бензина АИ-92 на бирже упала на 3,21%

Цена на торгах 27 октября составила 71,757 тыс. рубля за тонну

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 27 октября упала на 3,21% и вернулась к значениям середины сентября, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах 27 октября составила 71,757 тыс. рубля за тонну (-3,21%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,03% и составила 79,622 тыс. рубля за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день снизилась на 0,75% и составила 64,132 тыс. рубля за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на 1,03% - до 62,457 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 0,61%, до 77,309 тыс. рубля за тонну.

Топочный мазут подорожал на 1,39% - до 22,748 тыс. рубля за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день не изменилась и составила 79,647 тыс. рубля за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,23% - до 19,846 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).