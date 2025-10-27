Росптицесоюз поддерживает фиксированные цены на продукты в долгосрочных контрактах

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что такие контракты уже заключают, но в основном с крупными производителями

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский птицеводческий союз поддерживает введение фиксированных цен на социально значимые продовольственные товары в долгосрочных контрактах. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Ранее газета "Известия" написала, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о том, что фиксация цен на продовольственные товары в долгосрочных контрактах может привести к проблемам с поставками продукции. Об этом говорится в письме АКОРТ на имя главы Минсельхоза Оксаны Лут (документ есть у "Известий"). Данные опасения связаны с поправками, которые предлагается внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности". Они призваны законодательно закрепить долю прямых долгосрочных договоров с фиксированной (формульной) ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые товары, написала газета.

"Росптицесоюз поддерживает меры по введению системы долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями. Это необходимо, чтобы отрегулировать спрос и предложение", - сказала Бобылева.

Она отметила, что такие контракты уже заключают, но в основном с крупными производителями. "Нужно распространить такую практику на средние и мелкие предприятия и разработать законодательную базу, регулирующую условия договорных отношений. Очень хорошо, что наше предложение услышали и поддержали в Минсельхозе", - подчеркнула она.

Заместитель председателя Ассоциации "Народный фермер" Бабкен Испирян подчеркнул, что основная цель данного предложения - сглаживание резких колебаний цен на продукцию АПК и, как следствие, снижение волатильности продовольственной инфляции. "Напомним, что в прошлые годы наблюдались скачки цен на ряд позиций. При этом обвинения за ситуацию необоснованно возлагались на сельхозпроизводителей", - добавил он.

"Законопроект ассоциация оценивает как важный шаг к системной стабилизации отношений между производителями и торговыми сетями. В частности, документ предусматривает обязательный переход на долгосрочные договоры с минимальным сроком действия - не менее года. Мы полностью поддерживаем такую позицию: фермерам критически важны предсказуемость сбыта и стабильность условий сотрудничества, обеспечение регулярного наличия отечественной продукции на полках", - подчеркнул Испирян.