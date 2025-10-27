Срок подачи таможенной декларации на многокомпонентное оборудование продлили

Его увеличили с 6 до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Предельный срок подачи таможенной декларации при ввозе в РФ последнего элемента партии многокомпонентного оборудования увеличен с 6 до 10 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, импортер при ввозе многокомпонентного оборудования частями и регистрации таможенной декларации на первую часть должен подать декларацию на последний компонент не позднее чем через два года со дня даты регистрации первой декларации. Законодательство РФ дополняет это правило возможностью продлевать срок ежегодно в случае наличия мотивированного обращения декларанта. При этом предельный срок подачи декларации на последний компонент установлен в шесть лет с даты регистрации декларации на первый компонент. Согласно принятому закону, он увеличивается с 6 до 10 лет.

Новый закон позволит дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок.