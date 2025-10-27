Минюст РФ представил в Бразилии проект создания арбитражного центра БРИКС

Это позволит внести вклад в совершенствование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами, которая подвергается справедливой критике со стороны мирового сообщества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Делегация Минюста России представила в Бразилии российский проект создания Международного инвестиционного арбитражного центра БРИКС. Об этом сообщил Минюст России в своем канале в мессенджере Max.

Российская инициатива была представлена в Рио-де-Жанейро в рамках прошедшего X Юридического форума БРИКС+. "Директор департамента международного права и сотрудничества Минюста РФ Екатерина Куделич акцентировала внимание на поиске совместных подходов к формированию единого инвестиционного арбитражного пространства в рамках БРИКС", - сообщили в Минюсте. Это позволит внести вклад в совершенствование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами, которая подвергается справедливой критике со стороны мирового сообщества.

Предлагается включить в компетенцию центра арбитражное разрешение инвестиционных споров, мирное урегулирование споров, в том числе посредством медиации и возможность разрешения иных споров. Как подчеркнули в Минюсте, российская инициатива направлена на поиск взаимоприемлемых решений, которые создадут фундамент для устойчивого развития системы разрешения споров в рамках БРИКС.

Ранее делегация Минюста России провела российско-бразильские экспертные консультации в Министерстве юстиции и общественной безопасности Бразилии. По итогам встречи согласованы проекты международных договоров между Россией и Бразилией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче для отбывания наказания лиц, приговоренных к лишению свободы.

Стороны договорились в ближайшее время завершить необходимые процедуры, чтобы выйти на подписание договоров на полях Петербургского международного юридического форума, который пройдет в июне 2026 года. Бразильская сторона предложила включить в повестку дальнейшей работы в рамках совещания министров юстиции стран БРИКС проблематику развития международного взаимодействия по вопросам возврата преступных активов из-за рубежа.