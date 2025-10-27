Горячие линии для инвесторов создали в Ярославской области

Предпринимателям расскажут о мерах поддержки в регионе

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Круглосуточные горячие линии для инвесторов запустили в Ярославской области, по номерам *076 и *0076 предпринимателям расскажут о мерах поддержки в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"По номеру *076 операторы и профильные специалисты проконсультируют по мерам поддержки, ведению бизнеса, налоговым льготам, работе на территориях опережающего развития, предоставят информацию о проектах и возможностях, которые предлагает регион своим партнерам. Отдельная линия *0076 создана для инвесторов, которые интересуются объектами культурного наследия. Это часть нашей системной работы по эффективному использованию имущества и созданию в регионе комфортной деловой среды", - приводятся слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Горячие линии будут работать круглосуточно, обратившийся также сможет получить консультацию профильного специалиста. Отдельная линия предусмотрена для инвесторов, которые планируют приобрести объекты культурного наследия.

"Мы хотели уделить особое внимание тем, кто готов реализовать проекты в исторических зданиях. Можно будет узнать о механизме возврата средств по изъятым объектам, а также о льготном кредитовании. Сейчас у инвесторов есть возможность взять кредит под 9% на восстановление объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии", - сообщил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Денис Хохряков.

Списки площадок для реализации проектов, имущества для приобретения, включая объекты культурного наследия, размещены на Инвестиционном портале Ярославской области.