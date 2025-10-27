ЕК: санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" могут "частично затронуть" ЕС

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что страны Евросоюза "должны иметь план действий", на случай если это решение на них отразится

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" могут "частично затронуть" энергобезопасность стран Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге в ЕК.

"Эти санкции ЕС могут частично затронуть страны ЕС и частично - нет. Я могу сказать, что мы очень тщательно мониторим энергобезопасность наших государств и соседних стран, например стран-кандидатов в регионе, которые затронуты этим решением. Пока мы не видим каких-либо серьезных проблем", - сказала она, подчеркнув, что страны ЕС "должны иметь план действий", на случай если это решение их затронет.