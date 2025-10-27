Минвостокразвития создало концепцию единого префрежима для ДФО и АЗРФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минвостокразвития России разработало концепцию единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Поэтому концепция законопроекта готова. В 2026 году он должен быть принят в соответствии с поручением президента для того, чтобы с 2027 года он действовал", - сказал он на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Перспективные направления деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики".

Министр отметил, что в рамках нового префрежима планируется предусматривать механизм защиты инвестора. "Рассчитываем предусмотреть механизм защиты инвестора от плохого рынка по рентабельности, но и защиты бюджета в случае, если инвестор получает сверхприбыль, чтобы все-таки налоговые льготы справедливо делились между инвестором и бюджетом, потому что бывают циклические отрасли", - пояснил он.

Единый преференциальный режим объединит все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики режимы (ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ). В едином префрежиме поддержка будет осуществляться только для новых инвестиционных проектов, при этом приоритетная поддержка будет оказываться проектам в ведущих отраслях. Присвоение статуса резидента с учетом оценки инвестиционных проектов отраслевыми федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться через цифровые сервисы Минвостокразвития и Минфина.

Для инвестора будут предусмотрены обязательные требования в виде минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей и режима налогового мониторинга, налоговые льготы на 10 лет. При этом налоговые льготы применять исходя из рентабельности проекта.