Компания "СДС-строй" взыскала более 1,5 млрд рублей с порта "Суходол"

Из них 1,41 млрд рублей - задолженность

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Морской порт "Суходол" обязан выплатить более 1,5 млрд рублей долга компании "СДС-строй" (входит в холдинг "СДС"), следует из данных картотеки арбитражных судов.

"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Морской порт "Суходол" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СДС-строй" задолженность в размере 1,41 млрд рублей, сумму процентов в размере 96,6 млн рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 млн рублей", - говорится в материалах дела.

Исковое заявление было подано 27 мая 2025 года. "СДС-строй" требовала взыскать с порта 340,5 млн рублей в части гарантийных удержаний по договору от 6 ноября 2018 года, а также согласованной сторонами суммы удорожания стоимости работ в размере 1,07 млрд рублей, а также начисленных процентов. Сторонам было предложено сторонам заключить мировое соглашение, которое достигнуто не было.

Морской порт "Суходол" - крупный инвестиционный проект, созданный для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних предприятий по угледобыче. Строительство новых терминалов порта идет в акватории бухты Теляковского в Шкотовском районе Приморского края. Порт является участником федерального проекта "Развитие морских портов".