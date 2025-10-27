Карелия реализует более 100 инвестпроектов развития инфраструктуры туризма

Общий объем инвестиций по ним составляет 45 млрд рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Более 100 инвестпроектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, реализуют на территории Карелии. Общий объем инвестиций по ним составляет 45 млрд рублей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в ТАСС.

"Рост потока в Карелии закономерно влечет за собой интерес со стороны инвесторов. Сегодня в республике реализуется более 100 инвестиционных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций по данным проектам составляет свыше 45 млрд рублей и обеспечивается за счет комплексной поддержки на федеральном и региональном уровнях", - сказал руководитель республики.

По словам Парфенчикова, реализация данных проектов до 2035 года позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест и существенно укрепить позиции региона на туристическом рынке.