Министры финансов Японии и США обсудили отказ от энергоресурсов России

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Новый министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент обсудили антироссийские санкции и вопрос отказа японской стороны от российских энергоресурсов, в частности от СПГ. Об этом Катаяма рассказала японским журналистам по итогам встречи с Бессентом.

Как подчеркивает агентство Kyodo, Катаяма не стала приводить никаких подробностей состоявшейся беседы. Глава американского Минфина прибыл в Японию в составе делегации, сопровождающей президента Дональда Трампа.

Предыдущая японская администрация во главе с уже бывшим премьер-министром Сигэру Исибой напрямую также не комментировала слова Бессента, который ранее заявлял, что США ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов. При этом японские власти регулярно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из РФ играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии. В то же время Токио обещал изучить, что японская сторона могла бы сделать в связи с соответствующими ожиданиями Вашингтона.

В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 - 31 марта 2025 годы) поставки СПГ из России в Японию составили 63,9% от всего импорта из РФ. При этом Япония в 2024 финансовом году не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта. Японские власти неоднократно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из России отвечает национальном интересам в сфере энергетической безопасности.