Оверчук: Россия будет помогать пострадавшим от катаклизмов странам ЮВА

Вице-премьер страны отметил, что РФ занимает лидирующие позиции на мировом рынке сельскохозяйственной продукции

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Михаил Метцель/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Россия будет и впредь оказывать помощь пострадавшим от природных катаклизмов странам Юго-Восточной Азии (ЮВА). Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Восточноазиатском саммите (ВАС).

"Юго-Восточная Азия - наиболее подверженный природным катаклизмам регион нашей планеты. Россия будет и дальше оказывать помощь находящимся здесь странам в борьбе с их последствиями, как это было после разрушительного землетрясения в Мьянме в марте", - отметил Оверчук.

В отношении продовольственной безопасности вице-премьер РФ заметил, что Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. "Будучи одним из важнейших поставщиков продовольствия, Россия вносит свой вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства для достижения глобальной продовольственной безопасности", - добавил Оверчук.

Он также обратил внимание на возможности сотрудничества с АСЕАН в сфере энергетики. "Наша страна остается надежным поставщиком традиционных энергоресурсов. Мы лидируем и в атомной энергетике, став первой страной в мире, подписавшей экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности", - подчеркнул он.