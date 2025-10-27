Финальный сезон онлайн-игры "Мы считаем" начался в РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Третий финальный сезон онлайн-игры "Мы считаем" стартовал в России, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"27 октября стартовал финальный в 2025 году сезон онлайн-игры "Мы считаем". Проект реализуется ДОМ.РФ, Минфином России и проектом "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей", - отмечается в сообщении.

Третий сезон игры продлится до 23 ноября 2025 года. Участники смогут выиграть денежные сертификаты на покупки, а те, кто выполнил все условия игры в течение трех сезонов этого года, смогут претендовать на один из главных призов - путешествие по России или собственный дом.

"Цель игры "Мы считаем" - не розыгрыш конкретного приза, а внедрение через игровые механики правильных финансовых привычек и построение финансово культурного общества в России. Подобные активности способствуют интересу наших граждан к формированию долгосрочных финансовых целей, и мы рады, что к этой инициативе с каждым годом присоединятся все больше партнеров", - приводятся в сообщении слова директора консультационного центра ДОМ.РФ Михаила Ковалева.

Он отметил, что кроме основных организаторов значительный вклад в проекты по формированию финансовой культуры вносит частный бизнес. С одной стороны, компании проявляют ответственность перед обществом, с другой, предоставляя призы, повышают мотивацию участников пройти все этапы игры до конца.

Ранее ДОМ.РФ сообщал, что 97% участников игры отметили прогресс в развитии собственной финансовой грамотности. Участники "Мы считаем" не только изменили повседневные привычки, но и показали развитие навыков достижения долгосрочных финансовых целей. Так, среди приоритетов участников отдельно сформировались несколько категорий: 22% участников отметили в качестве цели приобретение жилья, 12% обратили свое внимание на создание подушки безопасности, а 8% задумались об инвестициях.