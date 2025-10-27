Польша будет выпускать ракеты Barracuda 500

Оружие разработано американской компанией Anduril Industries

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Польский оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) подписал соглашение с американской компанией Anduril Industries, в соответствии с которым в Польше может быть налажено производство дешевого маневрирующего боеприпаса Barracuda 500. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

"Подписанное сегодня соглашение - это лишь начало сотрудничества PGZ с концерном Anduril Industries", - цитирует портал коммюнике польского концерна.

По данным открытых источников, маневрирующий боеприпас Barracuda 500 был впервые испытан американской фирмой осенью прошлого года. Дальность полета Barracuda 500 превышает 900 км, вес боевой части - около 50 кг. Основное достоинство ракеты - относительная дешевизна ее производства.

Сроки и место возможного производства Barracuda 500 в Польше не указываются.