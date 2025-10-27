РЖД готовят варианты по инвестпрограмме на 2026 год

Минтранс помогает холдингу в этом вопросе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовят варианты по инвестпрограмме на 2026 год, Минтранс РФ помогает холдингу в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

"Мы работаем, РЖД готовят варианты, мы все варианты считаем, учитываем, помогаем коллегам", - сказал министр, отвечая на вопрос об инвестпрограмме РЖД на следующий год.

В декабре 2024 года сообщалось, что совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу холдинга на 2025 год в объеме 890,9 млрд рублей, что примерно на 30% ниже, чем инвестпрограмма на 2024 год в размере 1 275,4 млрд рублей.