В России определили механизм уничтожения изъятого метанола

Вещдоки при изъятии будут фотографироваться либо сниматься на видео, по возможности опечатываться и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя, следователя передаваться на хранение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Хранение и уничтожение изъятых из незаконного оборота метанола, метанолсодержащих жидкостей и оборудования для производства продукции с их использованием после проведения необходимых исследований теперь будут передаваться по решению суда в порядке, установленном кабмином РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. При этом для оборудования, которое производит продукцию с использованием метанола, предусмотрена утилизация в определенном правительством порядке.

Кроме того, вещдоки при изъятии будут фотографироваться либо сниматься на видео, по возможности опечатываться и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя, следователя передаваться на хранение. Материалы фото- и видеофиксации вещественных доказательств, а также образец, достаточный для сравнительного исследования, будут приобщаться к материалам уголовного дела. Решение об их дальнейшей утилизации, переработке, использовании будет принимать суд после получения результатов исследований.

Согласно нововведениям, соответствующее ходатайство возбуждается следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов исследований, если они не были обжалованы либо если не было заявлено ходатайство о проведении дополнительных или повторных исследований.