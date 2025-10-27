В Карелии налоговые поступления от сферы туризма выросли на 23%

Туристический налог введен в 82 муниципалитетах региона

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Налоговые поступления от сферы туризма в Карелии по данным на 1 сентября выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.

"В Карелии стабильно растут налоговые поступления от сферы туризма. По итогам 2024 года они увеличились на четверть, но если говорить точно, то 23%. И в этом году, по данным на 1 сентября, наблюдается рост еще более чем на 23%", - сказал руководитель республики.

Ранее сообщалось, что в 82 муниципалитетах региона введен туристический налог. За первое полугодие районы и округа получили за счет него почти 31 млн рублей - это 73% от годового плана. Средства направят на развитие населенных пунктов.