Минцифры напомнило о введении лимита на sim-карты с ноября

Целью нововведения является противодействие нелегальному обороту SIM-карт и телефонному мошенничеству, поскольку злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ напомнило, что до 1 ноября 2025 года необходимо сократить количество sim-карт на одного абонента до 20 штук. В противном случае операторы должны прекратить обслуживание по всем оформленным на абонента номерам, сообщает министерство в своем канале в мессенджере Max.

"По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 sim-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идет как о личных sim-картах, так и о корпоративных", - сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что целью нововведения является противодействие нелегальному обороту sim-карт и телефонному мошенничеству, поскольку злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают. "Уточнить, сколько абонентских номеров оформлено на ваше имя, можно на "Госуслугах" при помощи сервиса "sim-карты" или в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе", - добавили в Минцифры.

Неактуальный договор связи можно расторгнуть, обратившись к оператору в салон связи, или подать заявление на "Госуслугах" в разделе "sim-карты", если оператор подключен к этому функционалу.

"Процедура отключения может занимать несколько дней, проверьте свои sim-карты заранее", - заключили в министерстве.