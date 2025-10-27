Власти Марий Эл планируют привлечь свыше 8,1 млрд рублей инвестиций

План рассчитан на период до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Марий Эл в рамках индивидуальной программы социального-экономического развития региона планируют до 2030 года привлечь свыше 8 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"До 2030 года планируем поддержать свыше 100 инвестиционных проектов, создать более 900 новых рабочих мест, привлечь 8,1 млрд рублей внебюджетных инвестиций и обеспечить 5,2 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - сказал Зайцев. Он отметил, что работа ведется в рамках индивидуальной программы социального-экономического развития, реализация которой продолжается по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В этой связи он рассказал о первых результатах реализации программы. "152 новых рабочих места, 2,2 млрд рублей инвестиций, 848,2 млн рублей льготных займов и субсидий - таковы первые результаты", - продолжил Зайцев. Среди ключевых "точек роста" он назвал девять инвестпроектов, получивших льготные займы через фонды развития промышленности и инвестиционного развития на общую сумму 764 млн рублей, а также субсидии 11 сельхозтоваропроизводителям для обновления техники на сумму 84,1 млн рублей. Кроме того, заметил Зайцев, в поселке Юрино началось строительство пассажирского причала.

Ранее глава Марий Эл отмечал, что реализация мер поддержки в рамках программы дает возможность бизнесу развиваться, наращивать выпуск высококачественной продукции, повышать эффективность производства, выходить на новые рынки. "Задача правительства республики - делать эти меры доступными для предприятий и таким образом укреплять реальный сектор экономики", - подчеркивал Зайцев.