Reuters: люксовые бренды ищут в Китае выход из кризиса

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Мировые люксовые бренды делают ставку на китайский рынок для увеличения уровня продаж, упавших в период пандемии коронавируса. В качестве стратегии компании выбирают углубленное взаимодействие с покупателями, сообщает агентство Reuters.

В публикации отмечается, что такие компании, как французский концерн LVMH и дом моды Hermès, все чаще предлагают приватные ужины и масштабные шоу, а также открывают магазины с зонами для персонального шопинга и отдельными лифтами для VIP-клиентов.

Глава исследовательского отдела филиала компании Savills в Китае Джеймс Макдональд отметил, что люксовые бренды отошли от политики увеличения количества магазинов, сосредоточившись на повышении продаж в каждом из бутиков и предоставляя клиентам более "захватывающий опыт". Примером такой стратегии стало открытие бутика The Louis французского модного дома Louis Vuitton в форме носа корабля в Шанхае. Процент продаж в этом магазине выше, чем в других точках Louis Vuitton, а 60% выручки поступает от новых клиентов. Собеседники Reuters поделились, что прибыль дома моды от китайских покупателей в августе выросла на 5% по сравнению с прошлогодними показателями.

Эксперт международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE отметил, что брендам необходима подобная трансформация, иначе они попросту исчезнут.

Тем не менее, несмотря на признаки восстановления, аналитики не ожидают возврата к доковидным показателям. Генеральный директор дома моды Prada Андреа Гуэрра заявил, что худшая фаза кризиса позади, однако в обозримом будущем рынок не вернется к темпам роста, которые наблюдались в предыдущем десятилетии. Согласно данным консалтинговой компании Bain & Co, доля продаж люксовых товаров покупателям из материкового Китая в текущий момент сократилась до 22% по сравнению с пиковым значением 33%.