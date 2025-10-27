Запрягаев: инвестпроекты появляются на Дальнем Востоке и в Арктике каждый день

Почти всем инвестиционным проектам нужна господдержка

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новые инвестиционные проекты появляются на Дальнем Востоке и в Арктике каждый день, несмотря на высокую ключевую ставку и санкционное давление. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

"Несмотря на высокую ставку процентную и другие вызовы, санкционное давление, новые проекты у нас появляется каждый день. Мы работаем на каждой территории, мы получаем и официальные заявки в преференциальные режимы, и в оперативном режиме работаем с потенциальными инвесторами, и они появляются на разных стадиях, каждый день, от идеи до серьезной уже проработки, до наличия проектно-сметанной документации", - сказал глава КРДВ на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Перспективные направления деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики".

Запрягаев отметил, что почти всем инвестпроектам нужна господдержка. "Мы понимаем, что почти всем из них необходима будет государственная поддержка, будь то на инфраструктуру, либо на <…> земельно-имущественные отношения. Мы считаем, что как акционерное общество и как государственная корпорация, мы можем помогать государству и бюджету через увеличение и направление наших небюджетных доходов на [эти] цели, <…> на инфраструктуру, на финансирование, на развитие Дальнего Востока и Арктики", - пояснил он.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что на работу преференциальных режимов санкции ЕС существенного влияния не оказывают.

О санкциях в отношении префрежимов РФ

Новые ограничения ЕС, вошедшие в 19-й пакет санкций, касаются специальных экономических зон (СЭЗ) "Алабуга" (Татарстан), "Технополис Москва", "Липецк", "Тольятти", "Людиново" (Калужская область), "Санкт-Петербург", "Дубна" (Московская область), "Иннополис" (Татарстан), "Ульяновск", инновационного центра "Сколково", а также Свободного порта Владивосток.

Запрет распространяется на начало нового и расширение действующего участия совместно с любым юридическим лицом, структурой или учреждением, зарегистрированным в качестве резидента, а также чей офис, предприятие или постоянное представительство расположены в пределах особых экономических, инновационных или преференциальных зон Российской Федерации.