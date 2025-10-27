Захарова допустила глобальную рецессию в мировой экономике

Она может быть связана с новой тарифной политикой США и вызванными ей торговыми войнами, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новая тарифная политика США и вызванные ей торговые войны могут привести мировую экономику к глобальной рецессии. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

"Торговые войны существовали всегда, но в разных формах. Применительно к текущей ситуации масштабы последствий американской тарифной политики для многосторонней торговой системы во многом будут также зависеть и от характера и объема мер, принимаемых торговыми партнерами США, в том числе в рамках двусторонних сделок с Вашингтоном", - заметила дипломат.

В этом контексте она выразила уверенность, что "все это в конечном итоге может привести к глобальной рецессии".

"Серьезные риски возникают в связи с возможными решениями государств по предоставлению эксклюзивных преференций для американских товаров, - продолжила Захарова. - Это будет способствовать дальнейшему расползанию дискриминационных практик - поскольку снижение тарифов только для американских товаров будет создавать для них искусственные конкурентные преимущества по сравнению с товарами других стран и тем самым противоречить нормам ВТО".

Как отметила дипломат, "нельзя исключать, что в попытке защититься от "перетока" товаров, изолированных от рынка США высокими пошлинами, члены ВТО начнут существенно поднимать свои таможенные тарифы, активно применять специальные защитные меры". "В результате снизятся объемы международной торговли, вырастет глобальная инфляция из-за перестройки производственно-логистических цепочек и изменения географии товарных потоков", - констатировала официальный представитель МИД РФ.