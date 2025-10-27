Госдума 30 октября заслушает доклад Набиуллиной

Глава ЦБ ответит на вопросы депутатов, выступят руководители профильных комитетов и представители политических фракций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы заслушают 30 октября доклад председателя Банка России об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, одним из обсуждаемых вопросов может стать снижение ключевой ставки. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Государственная дума в четверг, 30 октября, заслушает доклад председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов", - сказал Володин журналистам.

Глава ЦБ РФ ответит на вопросы депутатов, выступят руководители профильных комитетов и представители политических фракций.

Володин подчеркнул, что одним из вопросов, которые будут обсуждаться, станет снижение ключевой ставки. "У нас публичная позиция - во всяком случае другой от депутатов не слышал - мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению ставки", - отмечал ранее председатель Госдумы.