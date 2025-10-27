В Карелии откроют пять гостиниц

В регионе запланированы к реализации крупные инвестпроекты в сфере туризма

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 октября. /ТАСС/. Спрос в области развития туристической инфраструктуры пока превышает предложение в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков, заявив, что в регионе запланированы к реализации крупные инвестпроекты в сфере туризма.

"Мы видим, особенно в летний период, что спрос превышает предложение по местам размещения, по местам питания. Поэтому нам тут есть над чем работать. Мы сейчас и говорим о том, что появилась возможность, с учетом спроса, реализации крупных инвестиционных проектов в Петрозаводске, в Приладожье, на миллиарды инвестиций будут в районе Рускеалы, в самой Сортавале, вдоль берега Ладоги. Пока спрос превышает предложение", - заявил Парфенчиков.

По его словам, в 2025 году в Сортавале откроются пять новых гостиниц.

"Гостей уже принимает четырехзвездочный комплекс-паркотель "ЯмиЛахти", гостиница "3А Сортавала" федеральной сети "3А девелопмент" в сегменте "доступное качество". Строим новые гостиницы и в столице Карелии. В августе в Петрозаводске открыли отель "Тайвас" с номерным фондом из 88 апартаментов", - сообщил Парфенчиков.

По данным Минэкономразвития Карелии, всего в республике действуют 974 объекта размещения на 21 215 мест, около 700 владельцев объектов позиционируют себя как гостевые дома.