Стоимость золота опускалась ниже $4 тыс. впервые с 10 октября

По данным на 17:24 мск, цена на драгметалл снижалась на 3,42%

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опускалась ниже $4 000 за тройскую унцию впервые с 10 октября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:24 мск, цена на драгметалл снижалась на 3,42% и составляла $3 996,3 за тройскую унцию.

К 17:38 мск стоимость золота замедлила снижение до $4 006,7 за унцию (-3,17%). В это же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре текущего года снижалась на 4,42%, до $46,44 за тройскую унцию.