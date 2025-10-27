МЭА: импорт СПГ Европой за девять месяцев стал рекордным

Он достиг уровня в 127 млрд куб. м, отметили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Европой за девять месяцев достиг исторического максимума и сохранит рекордные темпы по итогам всего 2025 года. Об этом говорится в среднесрочном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"Импорт СПГ в Европу вырос на 28% (или почти на 28 млрд куб. м) в годовом выражении и достиг рекордного уровня в 127 млрд куб. м в I-III кварталах 2025 года. Более высокий внутренний спрос, а также снижение импорта трубопроводного газа и увеличение объемов закачки в хранилища с апреля позволили сохранить цены на СПГ в Европе на более высоком уровне по сравнению с ключевыми азиатскими рынками. Это, в свою очередь, стимулировало поставки гибкого СПГ в Европу", - указывается в отчете.

Доля СПГ в газовом балансе Европы за девять месяцев выросла до 42% с 35% годом ранее.

В целом по итогам всего 2025 года Европа может импортировать рекордный объем СПГ, что окажется на 20% больше, чем в 2024 году, прогнозирует МЭА. Однако в 2026 году поставки СПГ в Европу снизятся на 5% на фоне более низкого ожидаемого спроса и возросших поставок трубопроводного газа из Норвегии, указали в агентстве.