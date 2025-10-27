Индекс РТС замедлил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 28 октября до 78,98 рубля, евро - до 92,02 рубля, курс юаня - до 11,06 рубля.

По данным на 17:35 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи снижались на 2,54% - до 964,55 и 2 479,22 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:37 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 989,62 пункта (-0,01%), индекс Мосбиржи снижался до 2 480,12 пункта (-2,51%).