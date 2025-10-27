МЭА: Россия в 2026 году перенаправит поставки СПГ из Европы в Азию

За девять месяцев 2025 года потоки российского СПГ в Евросоюз приблизились к 15 млрд куб. м

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия в 2026 году перенаправит свои поставки СПГ из Европы на другие рынки, в первую очередь в Азию. Об этом говорится в среднесрочном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"Экспорт российского СПГ в Европейский союз в 2024 году составил около 21 млрд куб. м, и ожидается, что в 2026 году он будет постепенно перенаправлен на другие рынки (в первую очередь в Азию)", - указывается в отчете.

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров. За девять месяцев 2025 года потоки снизились на 7% и приблизились к 15 млрд куб. м.

При этом из данных Евростата и подсчетов ТАСС следовало, что суммарные закупки ЕС российского газа в январе - августе выросли на 8%, до €9,75 млрд. В частности, Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на €4,1 млрд, а СПГ - на €5,7 млрд.