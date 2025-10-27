Москва сэкономила 51,9 млрд рублей за 9 месяцев из-за экспертизы строительных проектов

Оптимизированные в рамках экспертизы средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты: например, на ремонт и строительство социальных, образовательных, спортивных учреждений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стоимость строительных проектов, финансируемых из бюджета столицы, по результатам государственной экспертизы снизилась в январе - сентябре 2025 года на 12,2%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проводимые в рамках государственной экспертизы мероприятия по оптимизации смет позволили в январе - сентябре этого года снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности на 12,2%. Таким образом, за три квартала столица сэкономила 51,9 млрд рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Отмечается, что первоочередной задачей государственной экспертизы является обеспечение соблюдения государственных стандартов безопасности и других норм при строительстве объектов. Для исключения нерационального расходования бюджетных средств специалисты анализируют сметные нормативы и ценовые показатели. "Эксперты проверяют соответствие заявленных видов и объемов работ, материальных ресурсов, а также сопоставляют данные, представленные в смете, со сметно-нормативной базой города Москвы. Если проект соответствует всем требованиям, он получает положительное заключение", - пояснил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.

Как добавили в градостроительном комплексе, оптимизированные в рамках экспертизы средства могут быть перераспределены на другие градостроительные проекты: например, на ремонт и строительство социальных, образовательных, спортивных учреждений и многое другое.