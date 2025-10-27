Армения обсудит с РФ возможности сотрудничества в рамках "маршрута Трампа"

Глава ведомства Арарат Мирзоян также сообщил, что с турецкой стороной обсудили вопрос возобновления работы железнодорожного маршрута Гюмри - Карс

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Армения обсудит с Россией возможные направления сотрудничества в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В ходе бюджетных обсуждений в парламенте страны на уточняющий вопрос, обсуждался ли с российской стороной вопрос взаимодействия в рамках "маршрута Трампа", Мирзоян ответил: "Мы с российскими партнерами обсуждали, обсуждаем, и еще будет возможность обсуждать новые интересные механизмы, направления и так далее".

При этом он пояснил, что "действующая железнодорожная инфраструктура Армении передана в концессионное управление компании "Южно-кавказская железная дорога" (дочка РЖД - прим. ТАСС)". "То, что есть, передано в концессионное управление. То, о чем мы говорили чуть ранее (налаживание железнодорожного сообщения с Азербайджаном и Турцией - прим. ТАСС), что еще не построено - как может быть годами ранее передано российской стороне? Российской стороне была представлена наша позиция по этому вопросу", - сказал он. Трансляцию вели местные телеканалы.

На уточнение, обсуждался ли с турецкой стороной вопрос возобновления деятельности железнодорожного маршрута Гюмри - Карс, Мирзоян дал утвердительный ответ. "Обсуждался, обсуждается, и уверен, будет обсуждаться в будущем", - сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Декларация включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.