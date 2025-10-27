МЭА ждет роста добычи газа в России на 4% в 2024-2030 годах

При этом спрос на газ в РФ за этот же период возрастет также на 4%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия может нарастить добычу газа на 4% за период 2024 - 2030 годов, говорится в среднесрочном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"Согласно прогнозу, добыча природного газа в России увеличится почти на 4% (или чуть более чем на 25 млрд куб. м) в период с 2024 по 2030 год, что частично обусловлено ростом внутреннего спроса и продолжающимся увеличением экспорта трубопроводного газа в Китай и Узбекистан. Хотя, по прогнозам, добыча природного газа в среднесрочной перспективе увеличится, ожидается, что в 2030 году она останется почти на 7% (или на 50 млрд куб. м) ниже уровня 2021 года", - сказано в отчете.

При этом спрос на газ в России за этот же период возрастет также на 4% (или на чуть более 20 млрд куб. м) - до 542 млрд куб. м, прогнозирует МЭА. Этому поспособствует программа газификации. Кроме того, ожидается, что спрос промышленности на газ в течение прогнозируемого периода увеличится почти на 10%, что обусловлено ростом производства удобрений и химической продукции (включая метанол). Спрос на газ для производства электроэнергии будет возрастать в среднем на 0,5% в год в течение 2024-2030 годов.

Ранее МЭА в отчете по рынку газа понизило оценку добычи газа в России в 2025 году до 690 млрд куб. м с 692 млрд куб. м (против 685 млрд куб. м в 2024 году). При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагал рост добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м, благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа, заявлял он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в РФ в 2025 году снизится до 680,2 млрд куб. м (против ожидавшихся ранее 695,4 млрд куб. м), в 2026 году составит 690,4 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 709,1 млрд куб. м), в 2027 году - 712,8 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 729,7 млрд куб. м), в 2028 году - 739,9 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 750,9 млрд куб. м).