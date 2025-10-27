МЭА понизило оценку роста спроса на газ в мире в 2025 году до менее 1%

При этом в 2026 году, согласно оценке агентства, рост спроса ускорится до 2%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) в среднесрочном прогнозе рынка газа на период до 2030 года в очередной раз понизило оценку увеличения мирового спроса на газ в 2025 году до менее 1% с ожидавшихся ранее 1,3%. Однако в 2026 году по-прежнему ожидается новый рекорд потребления.

Предварительные данные агентства свидетельствуют о том, что спрос на природный газ за девять месяцев 2025 года увеличился всего на 0,5% (или примерно на 10 млрд куб. м), главным образом в Европе и Северной Америке. Этому способствовали более высокие цены на газ в сочетании с повышенной макроэкономической неопределенностью и ограниченным предложением на рынке.

"По прогнозам, по итогам всего 2025 года рост мирового спроса на газ замедлится с 2,8% в 2024 году до уровня менее 1% в 2025 году. Ожидается, что спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится менее чем на 1% по сравнению с 2024 годом, что является самым слабым ростом с 2022 года", - сказано в отчете. Таким образом, спрос на газ в 2025 году может составить 4,29 трлн куб. м против 4,25 трлн куб. м в 2024 году.

При этом в 2026 году, согласно оценке МЭА, рост спроса ускорится до 2%, в результате чего мировое потребление газа достигнет нового рекорда в 4,37 трлн куб. м.

"Мировая торговля СПГ, по прогнозам, увеличится на 7% (или на 40 млрд куб. м), главным образом за счет США, Канады и Катара. Ожидается, что улучшение показателей предложения поддержит рост спроса, особенно на быстрорастущих и чувствительных к ценам азиатских рынках. Ожидается, что в 2026 году спрос на природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится почти на 5%, что составит около половины мирового роста спроса на газ", - отмечается в отчете.