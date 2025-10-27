Эксперт Гордейко: снижение ставки по льготной ипотеке уменьшит нагрузку на заемщика

По словам эксперта по ипотечному рынку, такое решение повлечет увеличение скорости гашения кредитов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Снижение ставки по комбинированной льготной ипотеке в РФ уменьшит долговую нагрузку на заемщика, что повлечет увеличение скорости гашения кредитов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что ставка по комбинированной льготной ипотеке будет определяться рыночными условиями, ключевой ставкой и будет снижена, а количество рефинансирований будет не ограничено. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком как выдача нового и льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

"Новация снижает долговую нагрузку на заемщика - это отдельный плюс. При уменьшении нагрузки увеличивается скорость гашения кредитов и заемщики могут задуматься об улучшении жилищных условий. Это скажется на рынке не сразу, но внесет вклад в его оживление", - сказал Гордейко.

При этом, по его словам, вырастет кредитование банков, так как рефинасирование увеличивает количество выданных кредитов. "Были периоды, когда в годовом исчислении 12% всех выданных кредитов уходили на рефинасирование, в отдельные месяцы - и 20%", - напомнил он.

Директор платформы аналитики рынка новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе отмечает, что для активного перетока клиентов в банки с более низкими ставками нужно, чтобы появились новые банковские программы с выгодной ставкой, которых пока нет.

Виды комбинированной семейной ипотеки

Комбинированная семейная ипотека бывает двух видов, рассказала ТАСС руководитель управления коммерческих сервисов девелопера "Мангазея" Юлия Архангельская. Первый - единый кредит, оформленный по комбинированной ставке, где максимальная сумма кредита, разрешенная в конкретном регионе, предоставляется по льготным условиям, оставшаяся - по рыночной ставке. С учетом рыночной и льготной ставок высчитывается средняя - по всей ипотеке. Второй вариант комбинированной ипотеки - оформление двух кредитных договоров: основного - на большую часть суммы, и дополнительного - на меньшую - по более высокой ставке.

Эксперт отмечает, что в результате снижения ставки по комбинированной льготной ипотеке ожидается рост интереса к комбинированным программам примерно на 10-15%.

Директор bnMAP.pro добавил, что снижение ставки по комбинированной ипотеке относится не ко всей ипотечной программе, а только к части, которая берется по рыночной ставке - если такие условия прописаны в договоре. При этом ставка по льготной части не меняется. "В целом ставка меняется при смене базовой рыночной ставки банка, которая не всегда меняется вследствие снижения ключевой ставки", - сказал он. Снижения ключевой ставки на 0,5 процентных пункта (п.п.), с 17% до 16,5% недостаточно, чтобы на рынке рефинансирования началась существенная активность, добавил он. Нововведение может не отразиться на рыночных условиях конкретных банков, считает эксперт.