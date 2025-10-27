Стоимость палладия на NYMEX снижалась более чем на 4,6%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрировала снижение более чем на 4,6%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:07 мск, стоимость фьючерса на палладий снижалась на 4,64%, до $1 412,5 за тройскую унцию.

К 18:38 мск стоимость палладия замедлила снижение до $1 425,5 за тройскую унцию (-3,76%). В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года снижался на 1,6%, до $1 575,9 за тройскую унцию.