Совкомбанк открыл "Русгидро" кредитную линию на 20 млрд рублей

Средства пойдут на финансирование текущей и инвестиционной деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Совкомбанк предоставил ПАО "Русгидро" возобновляемую кредитную линию в объеме 20 млрд рублей сроком до 2035 года для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с "Русгидро", существенно нарастив объемы бизнеса и расширив формат взаимодействия с 2025 года. Подтверждением высокого уровня доверия к банку и нашей экспертизы в энергетическом секторе также является заключение кредитных соглашений с тремя крупнейшими дочерними предприятиями группы в этом году", - отметил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, чьи слова приводятся в сообщении.

Согласно условиям соглашения, срок действия кредитной линии - до 2035 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности "Русгидро", являющейся лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников.