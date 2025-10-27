Электропоезд "Финист" выполнил первую поездку в Свердловской области

Двухсистемный состав начал курсировать с пассажирами между Екатеринбургом и Красноуфимском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Первый отечественный двухсистемный электропоезд "Финист" серии ЭС105 начал курсировать с пассажирами на борту между Екатеринбургом и Красноуфимском Свердловской области через станцию Дружинино, где происходит смена рода тока. Об этом сообщили в канале Российских железных дорог в Max.

"Двухсистемный "Финист" вышел на маршрут. Сегодня "Финист" [серии] ЭС105 выполнил первую поездку с пассажирами. Он вышел на маршрут в Свердловской области между городами Екатеринбург и Красноуфимск через станцию Дружинино (где происходит смена рода тока)", - говорится в сообщении.

Новые составы заменили поезда предыдущего поколения "Ласточка", они будут курсировать на маршруте ежедневно два раза в день. Всего в пятивагонном составе расположено 386 посадочных мест, которые оборудованы USB-портами для зарядки мобильных устройств. Также в вагонах установлены подъемники для маломобильных пассажиров, кондиционеры и места для лыж, сноубордов и велосипедов, имеются три санитарных модуля.

Электропоезд "Финист" серии ЭС105 стал первым отечественным двухсистемным поездом, построенным на российском тяговом оборудовании. Разработан на заводе "Уральские локомотивы" в Свердловской области. Поезд предназначен для эксплуатации на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током.