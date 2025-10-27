МЭА: мировая торговля СПГ в 2025 году вырастет на 5%

При этом уже в 2026 году темпы роста предложения СПГ в мире составят 7%, что позволит странам Азии вновь вернуться к импорту, отметили в агентстве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) в среднесрочном прогнозе по рынку газа на период до 2030 года понизило оценку роста мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2025 году до 5% против ожидавшихся ранее 5,5%, а также ждет роста на 7% в 2026 году.

"Благодаря продолжающемуся запуску новых проектов по сжижению, мы ожидаем, что в 2025 году объем торговли СПГ вырастет более чем на 5% в годовом исчислении, или на 29 млрд куб. м", - сказано в отчете.

При этом уже в 2026 году темпы роста предложения СПГ в мире составят 7% или 40 млрд куб. м, что позволит странам Азии вновь вернуться к импорту, уверены в МЭА.