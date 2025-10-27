В Индии заявили, что санкции ЕС только укрепили Россию

Ограничения против РФ создали новые возможности для индийского бизнеса, сообщили в "Индийском бизнес-альянсе"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября. /ТАСС/. Последний пакет санкций Европейского союза против России открыл новые возможности для индийского бизнеса и развития российско-индийской торговли. С соответствующей оценкой выступила базирующаяся в Москве организация "Индийский бизнес-альянс" (IBA).

"Санкции ЕС против России оказали неожиданное воздействие - вместо того, чтобы ослабить российскую экономику, они стимулировали местное производство и инновации. Российская промышленность динамично отреагировала, заполнив пробелы, образовавшиеся после ухода западных компаний", - сказано в распространенном заявлении IBA. "В то же время эти меры укрепили партнерские отношения России с дружественными странами, особенно с Индией", - отметили в организации, добавив, что по мере того, как многие западные компании уходили из России из-за санкций, на рынке открывались новые возможности и индийские компании стремились удовлетворить возникший спрос.

"Объем двусторонней торговли между Индией и Россией достиг рекордных $68,7 млрд, что отражает растущую динамику двусторонних отношений", - говорится в заявлении, подписанном президентом IBA Сэмми Котвани. По его словам, индийские экспортеры машиностроительной продукции и оборудования значительно увеличили поставки, индийские потребительские товары вернулись на полки российских магазинов, индийский чай, рис, специи и одежда все чаще заменяют европейские бренды.

"Это сотрудничество выгодно обеим странам: российские потребители получают стабильный доступ к качественной продукции, а индийские экспортеры получают новые и растущие рынки", - подчеркнул Котвани. "Вместе Россия и Индия преобразуют глобальные вызовы в новые возможности, становясь более устойчивыми, сплоченными и дальновидными, чем когда-либо", - заключил он.

В 19-й пакет санкций, которые вступил в силу 24 октября, вошли запреты на банковские операции с рядом российских банков, экспорт в РФ десятков категорий европейских товаров, закупки сжиженного природного газа и оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить Россию. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть. В черный список ЕС дополнительно внесены более 60 физических лиц и предприятий из РФ и некоторых других государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва ответит действенными жесткими шагами на подобные нелегитимные односторонние меры. Как указала дипломат, "в Брюсселе старательно поскребли по сусекам для того, чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный пакет".