МЭА ждет в 2025 году роста цен на 12% на газовом хабе в Европе

По данным агентства, росту будут способствовать высокая закачка газа в европейские хранилища летом, снижение импорта трубопроводного газа, а также жесткая конкуренция с Азией за гибкие поставки СПГ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Цены на газовом хабе TTF в Европе в 2025 году могут оказаться на 12% выше уровня предыдущего года, говорится в среднесрочном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года. При этом на хабе Henry Hub в США котировки могут подскочить и вовсе на 55%.

"Согласно прогнозным кривым по состоянию на конец сентября, ожидается, что в 2025 году цены на TTF могут вырасти на 12% по сравнению с 2024 годом и в среднем составить чуть более $12 за миллион британских тепловых единиц", - сказано в отчете. Росту будут способствовать высокая закачка газа в европейские хранилища летом, снижение импорта трубопроводного газа, а также жесткая конкуренция с Азией за гибкие поставки СПГ.

При этом спотовые цены на газ в Европе в третьем квартале 2025 года упали на 4%, до $11,3 за миллион британских тепловых единиц, по сравнению со вторым кварталом, а также на 1% год к году.

Спотовые цены на СПГ в Азии по индексу JKM могут вырасти на 4% в 2025 году в среднем, до $12,5 за миллион британских тепловых единиц. Цена газа на хабе Henry Hub в США, как ожидают в МЭА, подскочит на 55% и составит в среднем $3,4 за миллион британских тепловых единиц на фоне ухудшения фундаментальных показателей рынка.

В 2026 году, как ожидает МЭА, цены на хабах в Европе и Азии снизятся на 10%, до менее чем $11 за миллион британских тепловых единиц. В США, наоборот, котировки увеличатся еще на 10% - до $4.