КНР выступила против британских мер в отношении китайских компаний

В Минкоммерции Китая призвали Лондон "исправить ошибочные действия" и заявили о готовности Пекина "защищать законные права и интересы своих компаний"

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Китай выступает против односторонних ограничительных мер, принятых Великобританией в отношении китайских компаний, и призывает Лондон исправить ошибочные действия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции КНР в связи с внесением британской стороной ряда китайских компаний в списки антироссийских санкций.

"Китай решительно выступает против односторонних мер, принятых британской стороной в отношении 11 китайских компаний на основании связей с РФ", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что "Китай всегда строго контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами, а нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должно подвергаться вмешательству".

В Минкоммерции также призвали Лондон "исправить ошибочные действия" и заявили о готовности Пекина "защищать законные права и интересы своих компаний".

Ранее Великобритания расширила санкции в отношении РФ, в частности введя рестрикции против компаний из Китая, якобы связанных с транспортировкой российской нефти. В список попали юридические лица из КНР: Izzition E-Technology, Shenzhen Jlfy Technology, Suntech Electronics, Yw Nl E-Commerce, Sure Technology, Horsway Tech, Yulong Island Industrial Park, портовый оператор Shandong Jingang Port, терминал по приему и регазификации сжиженного природного газа Beihai LNG Terminal в Южном Китае, порты Shandong Baogang International и Shandong Haixin.