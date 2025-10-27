Стартовала новая программа Минэнерго и ВЭБ.РФ "Угольные города России"

Она предоставляет инструменты и знания, как для повышения эффективности отрасли, так и для развития новых направлений городской экономики

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В школе управления "Сколково" стартовала новая совместная образовательная программа Минэнерго РФ и ВЭБ.РФ "Угольные города России", при поддержке фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"В школе управления "Сколково" стартовала совместная образовательная программа Минэнерго России и ВЭБ.РФ при поддержке фонда "Защитники Отечества", направленная на подготовку управленческих команд российских городов, экономическая деятельность которых в значительной степени связана с угледобычей. Программа реализуется по поручению правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа предоставляет инструменты и знания, как для повышения эффективности угольной отрасли, так и для развития новых направлений городской экономики. При этом проекты, разработанные в рамках программы, будут иметь комплексный эффект для социально-экономического развития страны, способствовать устойчивому росту уровня и качества жизни на углепромышленных территориях, разработке новых технологий, переходу на российское промышленное оборудование и достижению технологического суверенитета энергетики.

"Поддержка "угольных городов" и вопросы развития угледобывающих регионов стоят на личном контроле у президента Российской Федерации и имеют особое значение для нашей страны. Перед нами стоит задача не просто сохранить шахтерские города, а вывести их на новый уровень. Хочу выразить благодарность государственной корпорации развития ВЭБ.РФ за то, что взялись за решение этой сложнейшей, но такой важной для страны задачи. Работа ведется в тесном контакте с Министерством энергетики Российской Федерации. Это именно тот случай, когда объединение усилий федеральной власти, институтов развития и, самое главное, городских команд, дает синергетический эффект", - отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Как сообщили в ВЭБ, образовательная программа рассчитана на один год и состоит из пяти последовательных модулей, охватывающих полный цикл преобразования городов: от глубокого анализа текущей ситуации и формирования стратегии диверсификации до разработки конкретных проектов.

"Наша страна стоит на пороге масштабного развития электроэнергетики. Особую роль в этом масштабном проекте занимает угольная отрасль, значение которой подчеркивает президент России. Нам нужны новые подходы, которые будут разработаны совместными усилиями федеральной и региональной власти, бизнеса и граждан", - сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

О программе

В общей сложности обучение по программе пройдут команды 56 городов из 14 субъектов РФ, включая 26 городов с воссоединенных территорий. Первыми участниками программы стали управленческие команды из 11 городов Донецкой и Луганской народных республик, а также Кемеровской области.

"В каждую команду вошли 6-7 человек: главы городов, представители региональных и муниципальных органов власти, институтов развития, угольного бизнеса. Кроме того, при поддержке Фонда "Защитники Отечества" в управленческие команды городов включены ветераны специальной военной операции, что подчеркивает социальную ответственность программы, направленной не только на решение текущих задач, но и на создание среды, где опыт и умения героев находят достойное применение в мирной жизни", - сообщили в ВЭБ.

Кроме того, по итогам обучения команды представят готовые к реализации комплексные программы развития своих городов, включающие стратегии диверсификации и планы снижения зависимости от угольной отрасли, направленные на повышение качества жизни жителей и создание новых рабочих мест. "Все разработанные проекты будут представлены на итоговой защите перед аттестационной комиссией, состоящей из представителей Минэнерго России, ВЭБ.РФ, а также экспертов в вопросах промышленной политики, регионального и городского управления, экономики, социальной сферы и др. Ожидается, что реализация программы будет способствовать укреплению позиций угольной отрасли, а также станет катализатором позитивных изменений для жителей угледобывающих городов и регионов, создав основу для формирования сбалансированной и устойчивой экономики", - отмечается в сообщении.