Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи обновил минимумы с декабря 2024 года под 2 500 пунктов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 27 октября снизился на 2,64%, до 2 476,79 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 0,19% - до 987,84 пункта. Курс юаня вырос незначительно, до 11,16 руб.

"Индекс Мосбиржи обновил минимумы с декабря 2024 года под 2 500 пунктов. Сложился комплекс "медвежьих" факторов - это и напряжение в геополитике с новыми санкциями ЕС и США, и пересмотр среднесрочных ожиданий по ключевой ставке, и укрепившийся рубль. К тому же сырьевые товары, в том числе нефть, сегодня торговались в минусе", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В плюсе, по словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, завершили сессию бумаги "Башнефти" (+1,84%), МКБ (+0,48%) и акции МТС (+0,12%).

Сильнее всего упали бумаги "Мечела" (-5,56%), "Ростелекома" (-5,43%), "Татнефти" (-5,39%), "Норникеля" (-5,12%), "Лукойла" (-4,77%).

Прогноз на 28 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 28 октября - 2 450 - 2 575 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 78,5-81,5 руб., юаня - 11-11,3 руб.

Как считают во Freedom Finance Global, 28 октября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 450 - 2 550 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 28 октября - 78,5 - 80,5 руб., 91-93 руб. и 11-11,4 руб., соответственно.